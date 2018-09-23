Источник рассказал о стрельбе в Петербурге

По словам источника в правоохранительных органах, в результате стрельбы, которая произошла в Санкт-Петербурге 22 сентября один человек был госпитализирован в Мариинскую больницу, передает РИА «Новости».

«Мужчина был госпитализирован в Мариинскую больницу после стрельбы в субботу», — рассказал источник.

По его словам, мужчину в больницу привезли его знакомые. Также сообщается со ссылкой на местные СМИ, что 39-летний пострадавший входил в одно из преступных сообществ, имеет две судимости за вымогательство и налеты и был освобожден полгода назад. Отмечается, что в него совершил несколько выстрелов неизвестный в белом автомобиле. Сотрудники правоохранительных органов установили номера автомобиля, проводится проверка по факту произошедшего.