Синоптики рассказали о третьей волне «бабьего лета» в Москве

Специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столичный регион может прийти еще одна волна «бабьего лета». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Тишковца, это может произойти, если к началу следующего осеннего месяца инициатива перейдет к скандинавскому антициклону.

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«…вполне возможна третья волна бабьего лета, но уже в прохладном исполнении», — заметил Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал, когда в столице можно будет увидеть первый снег. Речь идет не о снегопаде, а о том, что в отдельных районах города возможно будет увидеть снег в определенные часы.