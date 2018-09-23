В метро Санкт-Петербурга впервые родился ребенок

На станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге у женщины родился мальчик. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

«На станции «Технологический институт» в 13.45 родился мальчик. Помощь в быстрых родах оказали сотрудники станции», — говорится в сообщении.

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Женщину доставили в больницу, с ребенком все хорошо, уточнили в пресс-службе подземки. Там также добавили, что это первый подобный случай для петербургского метрополитена за его более чем полувековую историю.

Ранее сообщалось, что в московском метро обнаружили старинный пол из мраморной мозаики.