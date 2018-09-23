Синоптики рассказали, когда ждать снега в Москве

Специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в столице можно будет увидеть первый снег. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Тишковца, речь идет не о снегопаде, а о том, что в отдельных районах города возможно будет увидеть снег в определенные часы.

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«Двадцать шестого сентября в ночные и утренние часы есть вероятность того, что с неба кое-где будут срываться первые снежинки», — заявил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области неожиданно выпал первый снег. Настолько ранее выпадение снега является аномальным и связано с резким перепадом температуры.