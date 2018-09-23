Число жертв крушения парома в Танзании превысило 200 человек

Число погибших при крушении парома на озере Виктория в Танзании увеличилось до 209 человек, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб сообщили об обнаружении одного выжившего на месте крушения парома на озере Виктория на севере Таназании.

Сообщается, что найденного мужчину зовут Альфонсо Чарахани, он работает инженером. По предварительным данным, ему удалось выжить благодаря полости с воздухом, которая образовалась под перевернувшимся судном. Мужчина заперся в маленькой комнате внутри корабля, откуда был извлечен водолазами.