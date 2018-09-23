Москвичей предупредили о грозе в ближайшие часы

МЧС предупреждает жителей и гостей Москвы о грозе, дожде и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10.00 часов 23 сентября в Москве ожидается дождь, гроза, ветер до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что дождь и ветер порывами до 17 м/с ожидается в Москве 23 сентября.

Днем 23 сентября ожидается до плюс 16 градусов, дождь, облачно с прояснениями. Ветер ночью южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы ветра 12-17 м/с. Днем ветер западный 5-10 м/с, местами порывы ветра до 17 м/с.