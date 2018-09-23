Защита Бутиной оправдывалась в суде за запрос документов в ее вузе в США

Защита россиянки Марии Бутиной запросила у Американского университета, где она училась, документы, которые могут пояснить публикации в СМИ о студентах, якобы выражавших обеспокоенность возможной связью девушки с российскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в результате адвокату пришлось оправдываться перед судьей.

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«СМИ сообщали, что некоторые студенты Американского университета были обеспокоены российскими связями госпожи Бутиной и подавали заявления в правоохранительные органы. Поскольку власти (сторона обвинения — ред.) не предоставили этих заявлений, то полиция кампуса Американского университета является соответствующим потенциальным источником любых заявлений», — поясняется в документе защиты.

Ранее сообщалось, что задержанную в США россиянку Марию Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме.