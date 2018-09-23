Пираты похитили 12 человек со швейцарского сухогруза у берегов Нигерии

Пираты похитили 12 человек с сухогруза Glarus швейцарской компании Massoel Shipping у берегов Нигерии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Судно, шедшее под швейцарским флагом с грузом пшеницы, следовало из Лагоса к Порт-Харкоту. Нападение произошло в 83 километрах от острова Бонни.

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«Компания сотрудничает с властями и специалистами, чтобы обеспечить оперативное и безопасное освобождение заложников», — говорится в заявлении.

Сообщается, что всего на корабле находились 19 членов экипажа. Их гражданство не уточняется. Известно только, что среди похищенных нет граждан Швейцарии.