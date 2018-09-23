США выразили поддержку Ирану после теракта на параде

США поддерживают иранский народ и осуждают все акты терроризма, передает РИА «Новости» заявление представителя госдепартамента Хизер Науэрт.

«Мы в курсе сообщений о нападении вооруженных людей на иранском военном параде в Ахвазе. Мы солидарны с иранским народом в борьбе с радикальным исламским терроризмом и выражаем ему сочувствие в такое ужасное время. США осуждают все акты терроризма и потерю невинных жизней», — сказала она.

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Ранее министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Нидерландов и Дании, а также поверенного в делах Великобритании после теракта на военном параде в Ахвазе.

Отмечается, что все трое представителей европейских стран выразили свое сожаление в связи со случившимся.