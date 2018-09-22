На юге Москвы произошел пожар в ангаре

По словам источника в экстренных службах, в районе Бирюлево Восточное в Москве произошел пожар в ангаре, передает агентство городских новостей «Москва».

«На ул. Касимовская в металлическом ангаре происходит горение на площади 450 кв. м», — сообщил источник.

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В Главном управлении МЧС по столице позднее уточнили, что возгорание произошло напротив дома 9 на улице Касимовская на площади 150 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 19 часов 45 минут пожар был локализован, а в 20 часов 17 минут — ликвидирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что само сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 19.12 мск.

Ранее сообщалось о пожаре в поселке Совхоза имени Ленина в Подмосковье.