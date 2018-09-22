Ватикан договорился с Китаем о совместном назначении священников

Власти Ватикана и Китая подписали совместное соглашение, в соответствии с которым католические священнослужители будут совместно утверждаться руководством двух стран, заявил представитель Ватикана Грег Берк, передает CNN.

Это соглашение, в соответствии с которым священников-католиков в Китае будет назначать Китайская патриотическая католическая ассоциация совместно с властями Ватикана, должно стать серьезным шагом в восстановлении дипломатических связей между странами, которым был нанесен ущерб во время подготовки убийства лидеров КНР, в котором участвовал католический священник, в 1951 году.

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«Это не конец процесса, это его начало», — сказал Берк.

По его словам, добиться соглашения сторонам удалось путем «диалога, терпеливого внимания со стороны обеих сторон». Он также подчеркнул, что цель этого соглашения носит не политический, а религиозный характер.