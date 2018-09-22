Пьяная девушка спрыгнула в Неву с Дворцового моста

В Санкт-Петербурге девушка в состоянии алкогольного опьянения спрыгнула с Дворцового моста и устроила ночной заплыв по Неве, передает «Фонтанка.ру».

На место вызвали спасателей, которые помогли девушке выбраться из реки.

В пресс-службе ГУ МЧС по городу подтвердили информацию о происшествии и отметили, что 26-летнюю девушку благополучно вернули на берег.

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Врачи диагностировали у девушки переохлаждение.

Ранее в Петербурге приток Невы приобрел кроваво-красный оттенок.