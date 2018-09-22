В Афганистане не менее семи детей погибли при взрыве мины

Не менее семи детей погибли в результате подрыва мины на севере Афганистана, еще пятеро получили тяжелые ранения. Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на данные властей.

Предполагается, что целью боевиков были сотрудники правоохранительных органов, но вместо них на мине подорвались дети.

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По имеющимся данным, двое детей находятся в критическом состоянии.

В свою очередь агентство «Синьхуа» со ссылкой на афганскую полицию сообщает о восьми погибших детях.

Инцидент произошел в вечером в пятницу, 21 сентября, в провинции Фарьяб на севере Афганистана. В полиции страны полагают, что теракт совершили представители террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России), однако боевики ответственность на себя пока не взяли.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.