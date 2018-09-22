В Москве в субботу ожидается до +25°С

В Москве в субботу, 22 сентября, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет колебаться от +23 до +25°С.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/c.

С более подробным прогнозом на ближайшие дни можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики рассказали о возвращении бабьего лета в столицу. По их данным, теплая погода в городе продержится до воскресенья, 23 сентября. После этого погодные условия начнут ухудшаться.