Бутиной облегчили режим содержания

Задержанную в США россиянку Марию Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме. Об этом сообщает посольство России в США на своей странице в фейсбуке.

Как отмечается, в результате совместных усилий МИД России, посольства и адвокатов руководство тюрьмы в городе Александрия, штат Вирджиния, облегчило россиянке режим содержания.

Реклама

«Таким образом, закончился 35-дневный период т.н. «административной сегрегации» (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам», — подчеркнули в диппредставительстве.

Бутиной в том числе разрешили гулять на свежем воздухе, пользоваться спортзалом, посещать реабилитационные занятия и общаться с другими людьми.

Ранее отец Бутиной рассказал о режиме сегрегации, в котором находилась задержанная россиянка.

Американские власти обвиняют Бутину в том, что она, будучи «агентом иностранного государства», участвовала в заговоре на территории США.