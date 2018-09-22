СК проверяет сообщение о похищении пенсионерки в Москве

Следственный комитет проверяет сообщение о похищении столичной пенсионерки и ее сына, заявили представители Следственного комитета России по Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о возможном похищении и мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилой жительницы столицы и ее сына», — сообщили представители ведомства.

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Отмечается, что по данным СМИ предпринимательница из Санкт-Петербурга представилась родственницей пенсионерки, после чего вывезла ее вместе с сыном из квартиры в центре Москвы якобы на лечение.

«При этом, жильцы дома опасаются за жизнь и здоровье соседей, поскольку уверены, что пенсионерку и ее сына похитили квартирные рейдеры с целью завладеть их дорогостоящей недвижимостью», — рассказали в СК.

Отмечается, что нотариус оформила сделку по отчуждению квартиры в отсутствие собственницы.