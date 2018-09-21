В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист

В горах Кабардино-Балкарии в результате совершения жесткой посадки погиб парапланерист из Московской области, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В МЧС поступила информация, что в Чегемском районе совершил жесткую посадку парапланерист 1961 года рождения из города Королева.

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«По состоянию на 20.30 поисково-спасательные работы были завершены. Парапланерист получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Спасатели передали тело сотрудникам правоохранительных органов.

В спасательной операции принимали участие пять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.