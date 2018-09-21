Замглавы оренбургской колонии подозревают в превышении полномочий

Следственный комитет России сообщил на своем сайте о возбуждении уголовного дела в отношении 37-летнего заместителя начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Оренбургской области.

«В период с января 2015 по август 2016 года подозреваемый, действуя с рядом сотрудников колонии, находясь на рабочем месте в городе Новотроицке, превысил свои должностные полномочия в отношении осужденных колонии, путем совершения в отношении них противоправных действий для дальнейшего склонения осужденных к сотрудничеству с администрацией ФКУ ИК-3 УФСИН России по Оренбургской области и сокрытия недостатков в работе последней», — говорится в тексте официального сообщения.

Реклама

Отмечается, что по данным следствия он скрыл факт дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

Ранее сообщалось, что в отношении замначальника Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО Рустама Жилетежева возбуждено уголовное дело о пытках током.