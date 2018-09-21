В Москве неизвестный украл из ювелирного 24 обручальных кольца

Неизвестный обокрал ювелирный магазин в столичном районе Орехово-Борисово Южное, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный азиатской внешности обокрал ювелирный магазин в торговом центре на Ореховом бульваре.

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По предварительным данным, неизвестный похитил 24 золотых обручальных кольца.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили ювелирный магазин в столичном районе Сокол. Позднее стало известно, что сумма ущерба составила 10 млн руб.