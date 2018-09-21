В штате Нью-Йорк при стрельбе на поминках пострадали семь человек

В штате Нью-Йорк в городе Сиракьюс произошла стрельба на поминках, при которой пострадали «до семи человек», включая 10-летнего ребенка. Об этом сообщает газета The Post-Standard.

Очевидцы инцидента рассказали, что слышали от 10 до 15 выстрелов. Также они добавили, что стрельбу вели несколько человек.

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По данным издания, стрельба началась на поминках, на которых собрались примерно 50 человек.

В данный момент подробности инцидента неизвестны.

Ранее сообщалось, что в США неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых. Отмечалось, что в результате инцидента погибли два человека.