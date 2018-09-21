В Европе поселились смертельно опасные тропические шершни

Почти на всей территории Франции распространились тропические шершни Vespa velutina, которые нападают на местных жителей. Об этом пишет портал The Local.

Впервые в Европе вид шершней Vespa velutina появился во Франции, куда его, предположительно, привезли из Китая в 2004 году. К 2010 году, отмечает портал, эти шершни расселились по всей юго-западной территории страны, а впоследствии добрались до регионов, которые граничат с Бельгией, Германией, Италией и Швейцарией.

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По данным портала, на этой неделе в Нормандии от укуса шершня погиб 57-летний мужчина. Также пострадала находившаяся рядом с ним женщина, которую с многочисленными укусами доставили в больницу. Также сообщается, что только во французском департаменте Манш за три месяца насекомые напали на 180 человек, одного из которых ужалили 15 раз.

В The Local рассказали, что яд шершней не всегда приводит к летальному исходу — смерть наступает только в том случае, если у человека есть аллергия или он пострадал от множественных укусов.

Французские пожарные предупредили жителей, чтобы они не пытались самостоятельно разорять ульи шершней. Они подчеркнули, что насекомые летают быстрее, чем бежит человек и могут прокусить практически любой вид одежды.