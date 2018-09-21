Экс-премьер Украины рассказал, когда появился план об автокефалии УПЦ
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью газете «Известия», что вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) начал «выходить на повестку» с момента «оранжевой революции» 2004 года.
«Эту проблему Ющенко (экс-президент Украины Виктор Ющенко. — «Газета.Ru») поднимал на своих встречах с Константинопольским патриархом», — сказал Азаров.
Он отметил, что в то время в стране существовала «мощнейшая» оппозиция Ющенко. Он также предположил, что церковный «раскол» в стране произошел не по вине канонической УПЦ.
«Она, может, и не называется автокефальной, но фактически и так была независимой — все вопросы решает Священный Синод», — добавил Азаров.
Он подчеркнул, что Московский патриархат не оказывает никакого влияния на кадровые и финансовые вопросы в УПЦ.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что храмы и монастыри Украинской православной церкви (УПЦ) находятся под угрозой.