Полиция сообщила о многочисленных пострадавших при стрельбе в Мэриленде

В американском штате Мэриленд произошел инцидент со стрельбой, есть информация о множестве пострадавших. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Харфорд.

«Можем подтвердить, что в районе Спесути-роуд и Перримен-роуд произошла стрельба. Множество пострадавших. Ситуация нестабильна. Пожалуйста, избегайте этого района», — говорится в сообщении в твиттере.

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На место выехали полицейские. К настоящему моменту детали инцидента неизвестны.

Управление ФБР по Балтимору сообщило, что оказывает помощь полиции Харфорда.

В твиттере полиции округа говорится, что шериф выступит перед СМИ в 11.45 по местному времени (18.45 мск).