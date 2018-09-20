В США предложили меры для наказания священников за сексуальное насилие

Католические епископы в США объявили о планах ввести новые меры из-за преступлений сексуального насилия со стороны священников, передает американский портал The Hill.

О планах новых мер для привлечения обвиняемых священников к ответственности за сексуальные преступления было объявлено во время конференции католических священников 19 сентября. Во время собрания епископы принесли извинения за продолжающийся скандал с сексуальным насилием, которому подверглись несовершеннолетние в штате Пенсильвания.

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По их словам, «неспособность церкви привлечь к ответственности» священников-педофилов причинила большой вред «как жертвам, так и самой церкви», сообщал американский телеканал CNN.

Новые меры американских католических епископов предполагают разработку «кодекса поведения» для священников, а также создание сторонних систем отчетности перед третьими лицами по вопросам сексуального насилия.

Как отмечается, такие меры разработаны в ответ на недавний отчет о надругательствах со стороны священников Пенсильвании в отношении несовершеннолетних детей.

Также обсуждался вопрос создания нового комитета, который бы рассматривал различные ограничения в отношении священников, которых отстранили от работы из-за обвинений в растлении несовершеннолетних и сексуальных домогательствах, а также какого-либо неправомерного поведения.

В августе в Пенсильвании (США) был опубликован доклад, в котором говорилось об установленных случаях насилия со стороны католических священников. Тогда сообщалось, что более 300 священников католической церкви сексуально надругались над более 1000 несовершеннолетних.

Ранее Ватикан осудил священников Пенсильвании, которых обвинили в массовой педофилии.