В сети появилось видео с места крушения Миг-31

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В интернете появилась кадры с места крушения истребителя Миг-31 в Нижегородской области. Видеозапись была опубликована на видеосервисе YouTube.

На кадрах изображаются первые моменты после крушения самолета, видно горящие обломки истребителя. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

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Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области в среду, 19 сентября. Оба пилота успели катапультироваться. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдном месте, поэтому разрушений на земле нет.

Ранее сообщалось, что Министерстве обороны России назвали предварительную версию крушения истребителя Миг-31.