Полиция уточнила информацию о стрельбе в Москве

Информация о стрельбе и ранении человека в столичном районе Нагатино-Садовники не подтвердилась, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.

«От очевидцев поступило сообщение о том, что были слышны звуки, похожие на выстрелы. Прибывшие на место полицейские не обнаружили признаков стрельбы. Сообщений о пострадавших также не поступало», — сказали в ведомстве.

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Ранее очевидцы сообщили о стрельбе на пересечении Хлебозаводского проезда и Каширского шоссе, в результате которой пострадал человек.

Также сообщалось, что устроивший стрельбу мужчина скрылся на Mercedes.