Отравившиеся в ресторане Солсбери выписаны из больницы

Мужчина и женщина, которых в минувшее воскресенье, 16 сентября, госпитализировали из ресторана в британском городе Солсбери, выписаны из больницы. Об этом говорится в твиттере окружной больницы Солсбери, которая опубликовала заявление главы отделения сестринского ухода Лорны Уилкинсон.

Подчеркивается, что обоих пострадавших проверили на наличие в организме нервно-паралитического вещества, подобного «Новичку», и тесты оказались отрицательными.

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«Оба пациента в настоящее время здоровы с медицинской точки зрения и более не нуждаются в госпитализации», — говорится в сообщении.

В больнице отметили, что не намерены больше комментировать этот инцидент для защиты личной жизни пациентов.

Ранее британская газета Sun установила личности отравившихся в ресторане Солсбери.