Все поезда из Финляндии в Россию из-за сбоя задержаны на неопределенное время

Все поезда, которые должны были вечером в среду отправиться из Хельсинки в Санкт-Петербург и Москву, задержаны на неопределенное время, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение финского железнодорожного оператора.

По имеющимся данным, задержки в движении поездов произошли из-за технического сбоя на железных дорогах столичного региона Финляндии.

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В железнодорожной компании предупредили, что скоростной поезд из Хельсинки в Петербург задержится минимум на пять часов. Хотя должен был отправиться по расписанию в 20.00 (мск), ожидается, что он покинет Хельсинки в 01.30 (мск).

Еще один поезд, который должен был отправиться в 18.39 (мск), задержан на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что в Бельгии из-за кражи медного кабеля начались массовые задержки поездов.