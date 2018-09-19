В РПЦ согласились с папой Римским по вопросу секса

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что секс в браке может считаться божьим даром. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Все устройство человека – это есть дар божий. Секс – это компонент любви. Но только любви в браке. [Это божий дар] как обед, как сон, как душ, как купание в море», — заявил он.

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Смирнов отметил, что секс как получение удовольствий вне брака – это «грех, причем смертный».

Ранее папа Римский Франциск также назвал секс «даром Божьим» и заявил, что «любовь между мужчиной и женщиной, когда она страстная, ведет тебя к вечной жизни».