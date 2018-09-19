СК возбудил дело об угрозе теракта на борту самолета Москва-Владивосток
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту угрозы совершения теракта на борту самолета, следовавшего рейсом из Москвы во Владивосток, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным следователей, устроить теракт угрожал директор одной из московских рекламных компаний.
«Во время полета высказывал угрозы в адрес членов экипажа, а также угрожал взорвать самолет», — рассказали в ведомстве.
Также сообщается, что мужчина ударил бортпроводника, пытавшегося помешать пассажиру. Как отметили следователи, даже по прибытии в отделение полиции он «продолжил буянить».
«Уголовное дело об угрозе совершения террористического акта на борту самолета возбуждено в отношении 32-летнего пассажира рейса Москва-Владивосток... Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК.
Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал пересадить его в бизнес-класс.
Ранее стало известно, что следователи возбудили дело после дебоша в самолете Москва-Душанбе.