Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль

Израильские власти стали чаще отказывать россиянам во въезде в страну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства России в Тель-Авиве.

По его словам, в 2017 году таких случаев было более 1,4 тыс.

«По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад», — сказал представитель дипмиссии.

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В то же время издание Haaretz отмечает, что в этом году ситуация еще более осложнилась. Только за первое полугодие 2018 года во въезде в Израиль отказали 2,2 тыс. россиян.

В посольстве также рассказали, что израильская сторона направила подробное письмо, в котором разъяснили причины отказов. Тем не менее письмо не удовлетворило российских дипломатов. Так, власти Израиля объясняют рост числа отказов тем, что россияне стали чаще обращаться за политическим убежищем. При этом в Иерусалиме уверены, что кандидаты руководствуются в этом случае экономическими мотивами.