Прокуратура завела дела из-за загрязнения воздуха в Ростове-на-Дону

Прокуратура Ростовской области сообщила о возбуждении административных дел по факту нарушения природоохранного законодательства предприятием по производству ковров, на заводе которого было обнаружено 24 источника вредных выбросов, передает «161.ru».

«Проверкой установлено, что заводом незаконно эксплуатируются стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. В частности, оксид азота, уксусная кислота, пыль полипропиленовой нити и другие. Разрешение на выброс вредных веществ, поступающих в воздух из данных источников, у организации отсутствует», — рассказали в прокуратуре.

Также в ведомстве рассказали, что объем выбросов превышает установленные областным министерством природы допустимые показатели. Руководителю предприятия было внесено представление, рассмотрение актов взяла под контроль природоохранная прокуратура.