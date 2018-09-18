«Известия»: кабмин предложил увеличить тюремный срок за подделку документов

Правительство внесло в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за подделку некоторых документов, сообщают «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Отмечается, что речь идет о паспорте или удостоверении личности, которое предоставляет определенные права, например, служебном удостоверении. За подделку таких документов с целью использования или продажи будет грозить до трех лет тюремного заключения — ранее этот срок составлял два года.

Кроме того, согласно проекту, за хранение поддельных документов будет введено уголовное наказание. Также увеличатся штрафы за предоставление ложных данных при изготовлении документов.