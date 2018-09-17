В Днепре отравились почти 40 школьников

Директор департамента охраны здоровья населения днепровского городского совета Андрей Бабский написал в своем фейсбуке, что в школе №62 в украинском Днепре отравились 38 учеников.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в школе №62 отравились более 100 детей, а двое из них попали в реанимацию. Позднее, сообщает РИА «Новости», местные власти опровергли эти данные и отметили, что специальная комиссия расследует обстоятельства возникновения инфекции.

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По словам Бабского, к 12.00 часам было подтверждено, что отравились 28 школьников.

«Больные дети чувствуют себя лучше. В настоящее время из стационаров выписаны под амбулаторное наблюдение восемь детей», — подчеркнул Бабский.

Ранее сообщалось, что в Киеве в военном институте произошло массовое отравление курсантов.