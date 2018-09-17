В Москве нашли тело мужчины на территории храма святителя Алексия

На территории храма святителя Алексия в Северном Бутово в Северном Бутово обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение о том, что на ул. Куликовская, где расположен храм святителя Алексия, митрополита Московского, обнаружен труп молодого человека», — сказал источник.

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Он подчеркнул, что в данный момент ведется проверка. К месту происшествия отправился отряд полиции. В данный момент устанавливаются причины смерти мужчины. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что в районе Пречистенской набережной возле храма в Москве-реке нашли труп человека.