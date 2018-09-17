В Москве осудили дагестанскую студентку за участие в ИГ

Московский окружной военный суд приговорил уроженку Дагестана Викторию Будайханову к пяти годам условно за участие в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Будайханова признавала, что дважды «была на войне» в Сирии, дважды была замужем и обеспечивала своих партнеров.

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«Суд постановил: признать Будайханову виновной, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно», — постановил судья.

Сторона обвинения настаивала на восьми годах тюремного заключения. Также прокурор во время судебных прений изменил статью квалификации преступления со второй части 205.5 (участие в террористической организации) на вторую часть статьи 208 Уголовного кодекса России (участие в вооруженном формировании).

Ранее сообщалось, что в Ярославле задержали пятерых членов ИГ, планировавших теракты.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.