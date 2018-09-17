Порошенко: Украина вышла «на финишную прямую» в вопросе автокефалии

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в вопросе автокефалии страна вышла «на финишную прямую». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Порошенко, путь Украинской православной церкви к самостоятельности и независимости от Московского патриархата был особенно насыщенным в последние три года.

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«…в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую», — сказал Порошенко.

Ранее митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим обвинил константинопольского патриарха, поддержавшего позицию украинской стороны, в расколе. Он объяснил позицию константинопольского патриарха личными мотивами и подчеркнул, что его действия провоцируют «расколы и разделения» в православном мире.