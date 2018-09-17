Песков призвал верить Путину по поводу личностей «отравителей» Скрипалей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий в связи с данными о личностях «отравителей» Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что появилась информация о том, что данные о Петрове и Боширове якобы засекречены, а их телефоны соответствуют номерам Минобороны.

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«Слова президента для меня являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация разного характера», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «отравителей» Скрипалей гражданскими людьми, а Песков подчеркнул, что они не имеют отношения к российскому государству и являются «простыми гражданами». Он добавил, что они не нарушали российского законодательство.