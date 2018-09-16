На севере Москвы произошла стрельба

На севере Москвы в результате конфликта со стрельбой пострадали два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

По данным агентства, в районе Западное Дегунино между неизвестными произошел конфликт, в результате один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия.

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Как отмечается, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.