На севере Москвы произошла стрельба
На севере Москвы в результате конфликта со стрельбой пострадали два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
По данным агентства, в районе Западное Дегунино между неизвестными произошел конфликт, в результате один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия.
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Как отмечается, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.