В аэропорту Астаны загорелся двигатель самолета после посадки

Двигатель пассажирского самолета авиакомпании «Эйр Астана» загорелся после посадки в аэропорту столицы Казахстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«На самолете Airbus А320 авиакомпании «Эйр Астана», выполнявшем 15 сентября 2018 года рейс КС 982 «Атырау-Астана», после заруливания на стоянку произошло возгорание левого двигателя. Пожарным расчетом аэропорта Астаны огонь был потушен», — сообщили в пресс-службе.

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Уточняется, что на борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящий момент инженерная служба авиакомпании выполняет поиск неисправности, по результатам чего будет назначено расследование.

1 сентября самолет, следовавший из Москвы, загорелся после посадки в Сочи.