Президент Эстонии убралась в украинском парке
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела уборку мусора в парке в украинском Днепре. Об этом она рассказала на своей странице в фейсбуке.
Глава государства отметила, что поучаствовала во Всемирном дне уборки в Днепре, прибрав мусор в городском парке.
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«От нас зависит, какой мы оставим планету для будущих поколений», — написала Кальюлайд.
Она также призвала внести свой вклад в очищение окружающей среды.
Ранее сообщалось, что президент Эстонии переехала на работу в русскоязычную Нарву.