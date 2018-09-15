Устроивших стрельбу из окна офиса в Москве признали хулиганами

На задержанных, устроивших стрельбу из автомата из окна офиса в Москве, составили протокол по статье «мелкое хулиганство». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Отмечается, что сейчас полиция выясняет, есть ли в действиях задержанных признаки уголовного преступления.

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«На задержанных составлены административные протоколы по статье 20.1 (мелкое хулиганство)», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 14 сентября, неизвестные открыли стрельбу из окна офиса на улице Марксистской. Прибывшие на место полицейские установили, что стрелявшие использовали охолощенное оружие на базе автомата Калашникова.