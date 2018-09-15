В Москве в субботу ожидается до +22°С

В Москве в субботу, 15 сентября, ожидается до +22°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня составит от +20 до +22°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что в Москве продлили действие повышенного уровня погодной опасности.

Как отмечалось, уровень погодной опасности в столице остался «желтым».

По словам синоптиков, повышенный уровень погодной опасности сохраняется из-за высокой вероятности возникновения пожаров.