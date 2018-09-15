В Массачусетсе объявили режим ЧС из-за взрывов газа

Губернатор американского штата Массачусетс Чарльз Бейкер объявил режим чрезвычайной ситуации после взрывов бытового газа в городах Лоренс и Андовер. Об этом сообщает на сайте правительства штата.

«Бейкар поручил департаменту коммунальных услуг скоординировать усилия с энергетической компанией по восстановлению коммунальной инфраструктуры в южном и северном районах Лоренса и в Андовере», — говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, режим ЧС был введен в нескольких округах штата Массачусетс.

Ранее сообщалось, что взрывы газа прогремели в десятках домов в Массачусетсе.