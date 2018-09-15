В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,5

На территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию министерства образования и науки Казахстана.

«Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 километров в 146 километрах к югу от казахстанского города Алма-Ата», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился в 150 километрах к юго-западу от населенного пункта Юйси.