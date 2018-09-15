В Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе

Полиция задержала семь человек за стрельбу из автомата в офисе в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, подозреваемые стреляли из охолощенного автомата (оружие переделанное под стрельбу холостыми патронами).

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Как отмечается, в пресс-службе управления МВД по Москве подтвердили факт задержания семи человек.

В настоящее время задержанные доставлены в отделение полиции.

Ранее СМИ сообщили, что группа неизвестных открыла огонь из здания на Марксистской улице в Таганском районе Москвы.

Как отмечалось, на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили семь человек в состоянии алкогольного опьянения.