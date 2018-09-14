Источник: в центре Москвы открыли стрельбу

По словам источника в правоохранительных органах, группа неизвестных открыла огонь из здания на Марксистской улице в Таганском районе Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

«По адресу: ул. Марксистская, д. 5 из окна здания неизвестные произвели несколько выстрелов. Прибывшие на место полицейские установили, что стрельба велась из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова», — сообщил источник.

Официальные представители Главного управления МВД по Москве рассказали, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили семь человек в состоянии алкогольного опьянения. Все они были доставлены в отделение полиции с целью дальнейших разбирательств. В результате произошедшего никто не пострадал.