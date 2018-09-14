Уровень погодной опасности в Москве остался повышенным

Синоптики продлили действие повышенного уровня погодной опасности на 15 сентября. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности по-прежнему будет желтым.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Реклама

Уточняется, что повышенный уровень погодной опасности в Москве и области сохраняется из-за высокой вероятности возникновения пожаров. На юге ЦФО уровень пожарной опасности будет повышен до оранжевого из-за риска возникновения пожаров и грозы.

Ранее сообщалось, что в столице в пятницу, 14 сентября, ожидается до +21°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня составит от +19 до +21°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный, 2-7 м/c.