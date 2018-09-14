Пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку в Омске

Пассажирский самолет Boeing, выполнявший рейс из Барнаула в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиакомпании, осуществлявшей перелет.

По имеющимся данным, причиной незапланированной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

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«Самолет совершил посадку в Омске в 8.35 (5.35 мск) из-за того, что одному из пассажиров внезапно стало плохо», — сообщил источник.

Он также рассказал, что пассажира, почувствовавшего недомогание на борту воздушного судна, госпитализировали.

Также стало известно, что вынужденная посадка прошла успешно, а вылет самолета из Омска запланирован на 14.00 (11.00 мск).

Ранее сообщалось, что около месяца назад пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге также из-за плохого самочувствия пассажира.