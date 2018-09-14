В Бурятии мужчина «по ошибке» поджег школу

Мужчина, который накануне поджег школу №5 в поселке Сосновый бор, заявил, что ошибся зданием. Об этом сообщает управление МВД по Бурятии.

32-летний злоумышленник рассказал, что хотел отомстить.

«При допросе злоумышленник вину в совершении преступления признал и пояснил, что мотивом совершения преступного деяния стало желание отомстить сотруднику гостиницы. Накануне, когда он вместе с другом распивал спиртное, администратор сделал замечание расшумевшимся гражданам», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве подчеркивают, что «разгоряченный алкоголем» мужчина в итоге перепутал здание. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В январе этого года в школе №5 поселка Сосновый бор школьник напал на детей и учительницу с топором, после чего поджег помещение и ранил себя.